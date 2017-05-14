Altay'da kupa sevinci

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup play off finalinde normal süresi ve uzatmalar 1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından penaltı atışlarıyla Kocaelispor'u 6-5 yenerek 2'nci Lig'e yükselen Altay, şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini taraftarıyla doyasıya yaşadı. Antalya Stadı'nda oynanan finalde Altaylı futbolcular, Kocaelispor'u 6-5 yenmenin sevincini doyasıya yaşarken taraftarlarıyla da bütünleştiler.Altay'ın kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu verdi. Altaylı futbolcular ve teknik heyet Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup play off birincisi olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. 15 yıl aradan sonra kazanılan kupanın sevincini sahada coşkuyla yaşayan Altaylı futbolcular ve teknik heyet fotoğraf çektirdi.

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