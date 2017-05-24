Altay'da kongre günü

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'un play off finalinde Kocaelispor'u penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek 2 sezon aradan sonra 2'nci Lig'e dönen Altay, yarın olağan kongresini geçekleştirecek.Kongre, Atatürk Stadı içinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak. Siyah beyazlılarda mevcut Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun dışında aday olmadığı bildirildi. 2 Aralık 2016'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulun ardından Ekmekçioğlu, üst üste ikinci kez seçilerek başkanlık koltuğuna oturabilecek.Sezon başında eski borçları kapatmak için 1.6 milyon TL ödeme yaparak Altay'ın transfer yasağını kaldıran ve oluşturduğu kadro ile Altay'ın 15 yıllık kupa özlemini sonlandıran Özgür Ekmekçioğlu'nun yarın yapılacak seçimin ardından ilk görüşmeyi teknik direktör Cüneyt Biçer'le yapabileceği öğrenildi.Teknik direktörün belirlenmesinin ardından yönetim sözleşmesi sona erecek 11 oyuncu konusunda yol haritasını çizecek. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Başkan Ekmekçioğlu'nun mevcut transfer yasağını kaldırması için de yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.NAFİZ ZORLU'YA VEFA GECESİAltay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD), kulübe hizmet etmiş camia büyükleri adına düzenlediği "Ahde Vefa" gecelerinin ikincisini eski başkan Nafiz Zorlu için gerçekleştirdi. Küçük Kulüp Alliance Restoran'da yapılan gecede Nafiz Zorlu'ya plaket ve futbol oynadığı dönemden kalan eski bir fotoğrafı hediye edildi. Etkinliğe Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yanı sıra eski başkanlardan Ahmet Taşpınar ve Cihangir Marmara da katıldı. Nafiz Zorlu, Altay'ın tesisleşme ve altyapıda önemli hamleler yapması ve camianın 10 milyon TL'lik bir fon oluşturması gerektiğini belirtti, ayrıca Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne eski başkanlardan Bayram Dinsel'in isminin verilmesini teklif etti.

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