Son Dakika
Altay'da Kerim imzayı attı
SPOR 17.01.2020, 12:43
TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Altay, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan prensip anlaşmasına vardığı ofansif orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Kerim, sözleşmeye imza atmasının ardından siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.
Almanya doğumlu 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı. Kerim, geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu 1'inci Lig kariyerinde 123 maça çıkarak 38 gol attı.
Kerim, sözleşmeye imza atmasının ardından siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.
Almanya doğumlu 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Altınordu, Balıkesirspor, Demir Grup Sivasspor kulüplerinde oynadı. Kerim, geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadığı Gaziantep ekibinde bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu 1'inci Lig kariyerinde 123 maça çıkarak 38 gol attı.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016