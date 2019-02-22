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Altay'da Karafırtınalar temkinli

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Giresunspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, temkinli konuştu. İlk kez üst üste 2 maç kazandıklarını...

Altay'da Karafırtınalar temkinli

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Giresunspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, temkinli konuştu. İlk kez üst üste 2 maç kazandıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Üçüncü maçı da kazanacağız anlamına gelmiyor ama kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Alt tarafı ilgilendiren zorlu maçlardan alnımızın akıyla çıktık. Giresun'dan da puanlarla döneriz diye düşünüyorum. Ondan sonra hedefimizi çok daha farklı yönlere çekebiliriz" dedi.
Oynanan futbola baktığında ligde kalmanın da tüm takımlar için çok kolay olmayacağını ifade eden teknik patron Karafırtınalar, "Temkinli konuşmak zorundayım. Ne olacağı belli değil. Kadromuz iyi ama derinliğimiz yok. Kadromuz sınırlı, 12-13 oyuncumuz var, 4 oyuncumuz sarı kart sınırında. Rotasyonda herkese ihtiyaç duyacağız. Futbolcularımızın form grafiği yükseliyor. Rekabet içinde herkes forma şansı bulacaktır. İçimizde aslan yok aslanlar var. Hedefimiz takımı en üst seviyeye çıkarmak" diye konuştu.
İBRAHİM AKIN ZOR
Altay'da soğuk algınlığı nedeniyle hafta içinde idmanlarda yer almayan İbrahim Akın'ın pazar günü Giresun deplasmanında forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın geçen hafta kadroya alınmayan Furkan'ı kafileye dahil etmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Merter ve İbrahim Öztürk iyileşti. Oğuz Han da idman eksiği nedeniyle forma giyemeyecek.

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