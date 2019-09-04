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Altay'da Karafırtınalar kadrosunu buldu 

TFF 1'inci Lig'de geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ideal 11'ini erken oluşturdu. Kadro istikrarından yana olan tecrübeli teknik adam 3 maçta 1'i zorunlu olmak üzere 11'den sadece 3 değişikliğe...

SPOR 04.09.2019, 11:40
Altay'da Karafırtınalar kadrosunu buldu 
TFF 1'inci Lig'de geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ideal 11'ini erken oluşturdu.
Kadro istikrarından yana olan tecrübeli teknik adam 3 maçta 1'i zorunlu olmak üzere 11'den sadece 3 değişikliğe gitti. İlk haftada oynanan Ümraniyespor karşılaşmasına Aydın - Erhan, Gençer, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Deniz, Putsila, Tatos, Kappel ve Paixao tertibiyle çıkan Karafırtınalar, ikinci haftadaki İstanbulspor müsabakasında cezalı Özgür'ün yerine sol bekte Mustafa'yı oynatırken, orta alanda Yılmaz'ın yerine ise Tavares'e şans verdi. Deneyimli teknik adam, 1-0 kazanılan Balıkesirspor maçında ise cezası biten Özgür'ü Mustafa'nın yerine oynatıp, kalede Aydın'ın yerine Emre'yi görevlendirdi. 
Sait Karafırtınalar, oynanan 3 mücadelede takım kaptanı Gençer, Erhan, Kappel ve Putsila'yı 90'ar dakika sahada tuttu. Güçlü bir kadrolarının olduğunu ifade eden Teknik direktör Karafırtınalar, "İlk 3 haftada takımın genel görüntüsünden memnun kaldım. Ancak milli aranın ardından çok daha iyi futbol oynayıp istediğimiz skorları almalıyız. Her futbolcum benim için çok değerli. Herkes en iyi şekilde çalışacak ve formayı hak edecek. Aranın ardından Boluspor deplasmanına çıkacağız. Eksikliklerimizi giderip hedeflediğimiz zirve yolunda kaza yapmak istemiyoruz" diye konuştu. 

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