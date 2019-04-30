Altay'da Karafırtınalar'ın işi zor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü evinde kümede kalmayı garantileyen Eskişehirspor'la karşılaşacak iddiasız Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncuları motive etmekte zorluk çektiğini dile getirdi. Üst üste Play-Off hattındaki rakiplerle oynadıkları maçlarda iyi futbola rağmen puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Kazanabileceğimiz maçlardan beraberliklerle ayrılınca iddiamız sona erdi. Artık oyuncuları motive etmek hakikaten zor" diye konuştu.

Son 3 haftada prestij mücadelesi vereceklerinin altını çizen Sait Karafırtınalar, "Altay'a yakışan futbolu sergileyerek gelecek sezon için umut veren bir görüntü çizmek istiyoruz" yorumu yaptı. Son 2 maçta forma giyemeyen Putsila ve Kappel'in iyileştiğini belirten Karafırtınalar, "Sakatlığı geçen Kappel ve Putsila'nın forma giyebileceğini düşünüyoruz. Genç oyuncularımıza da şans vereceğiz. Yine kazanmak için mücadele eden bir takım sahada olacak. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapacağız" dedi.

23 NİSAN COŞKUSU

TÜRKİYE çapında 10 bin gence eğitim veren Altay Futbol Okulları'nı 3. kez buluşturan 23 Nisan Çocuk Şenliği, 7 ayrı yaş grubunda oynanan final maçları ve ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Kuşadası'nda 26 Nisan Cuma günü başlayan ve pazar günü sona eren şenlikte Altay Kağıthane, Kıbrıs Yeni Camii, İzmir Üçyol, Diyarbakır, Van ve Samsun futbol okulları şampiyonluk yaşadı. Şampiyon minik Altaylılar kupalarını Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ile Futbol Okulları Direktörü Beytullah Yılmaz'ın elinden aldı.

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