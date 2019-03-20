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Altay'da Karafırtınalar'ın 3 gözdesi

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de Kardemir Karabükspor'u evinde 4-0 yenerek kalan 8 haftada Play-Off umutlarını artıran Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesiyle birlikte performanslarında yükseliş...

Altay'da Karafırtınalar'ın 3 gözdesi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de Kardemir Karabükspor'u evinde 4-0 yenerek kalan 8 haftada Play-Off umutlarını artıran Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesiyle birlikte performanslarında yükseliş meydana gelen Paixao ve Kappel gibi yıldızların yanında 3 de yerli futbolcu ön plana çıktı. 
Siyah-beyazlılarda sezonun ilk yarısında hiç forma şansı bulamayan kaleci Aydın, son 5 maçta kaleyi Emre'den devraldı. Bu maçların tümünde 90 dakika görev yapan 25 yaşındaki file bekçisi Karafırtınalar'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Aydın, sadece Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarında 1'er gol yedi. 
İzmir ekibinde orta saha Furkan ve kanat oyuncusu Murat da Sait Karafırtınalar'la birlikte çıkışa geçti. Son haftalarda sık sık görev alan iki oyuncudan Furkan, Karabükspor maçında gol atıp siftah yaptı. Murat da oynadığı futbolla teknik ekip ve taraftarlardan tam not aldı. Milli aradan sonra zor bir periyoda gireceklerini belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımın performansından gayet memnunum. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz bir takımız, kim oynarsa oynasın formanın hakkını verecek, başarılı gidişimiz sürecek" diye konuştu.
 

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