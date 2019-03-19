Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Altay'da Karafırtınalar farkı

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenip milli maç arasına umutlu giren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, fark yaratan isimlerin başında geldi.  Siyah-beyazlılarda...

Altay'da Karafırtınalar farkı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenip milli maç arasına umutlu giren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, fark yaratan isimlerin başında geldi. 
Siyah-beyazlılarda 20'nci haftada dümene geçen deneyimli teknik adam, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Karafırtınalar yönetimindeki Altay 16 puan toplayıp alt sıralardan kurtuldu ve kalan 8 hafta için Play-Off umutlarını artırdı. Sezona Boluspor'da başlayıp Altay'da kariyerine devam eden Sait Karafırtınalar, İzmir ekibinde 2.29 puan ortalaması yakalamayı başardı.
Altay'da sezon başında takımı çalıştıran Alper Avcı, 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1.20 puan ortalaması tutturdu. Şu an sportif direktörlük görevini yapan Özden Töraydın ise Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından 6 maç teknik direktörlük görevini üstlendi. Altay, Töraydın'la 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, sadece 0.80 puan ortalaması yakaladı. Meslektaşlarını farklı bir şekilde geride bırakan Sait Karafırtınalar, "Kalan 8 maçta ilk 6 sıraya yerleşmek için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımı, kaliteli oyunculara sahibiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328