Altay'da Karafırtınalar esiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesiyle birlikte müthiş bir çıkış yakaladı. Sezonun ilk yarısını düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan siyah-beyazlılar, 20'nci haftada dümene geçen Sait Karafırtınalar'la çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

İzmir'de 1-1 sona eren İstanbulspor maçıyla göreve başlayan Karafırtınalar'ın Altay'ı daha sonra Adanaspor'u 3-2 (D), Boluspor'u 1-0, son olarak Giresunspor'u 2-1 (D) yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. İzmir ekibi, Karafırtınalar önderliğinde 10 puan toplarken, mağlubiyet yüzü görmedi.

Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye düşüren 31 puanlı Altay'da deplasmandaki Giresunspor galibiyeti sonrası öğrencilerini kutlayan teknik patron Sait Karafırtınalar, "Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele edip, Giresun gibi bir takıma karşı kazanmak kolay değildi. Oyuncularım bunu başardı. Çok değerli bir üç puan aldık. Mutluyum" diye konuştu.

4 Mart'ta İzmir'de oynanacak Balıkesirspor Baltok maçı öncesi Portekizli Tavares'in kırmızı, Belaruslu Putsila'nın sarı kart cezalısı durumuna düştüğü Altay'da Portekizli Paixao gol sayısını 18'e, Hollandalı Kappel ise 6'ya çıkardı.

ELMASTAŞOĞLU İÇİN VEFA GECESİ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği, siyah-beyazlı kulübe hizmet etmiş kişiler için geleneksel hale getirilen vefa gecelerinin 6'ncısını unutulmaz futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu için yarın düzenleyecek. Pasaport'taki bir otelde düzenlenecek yemekli organizasyon saat 20.00'de başlayacak. Dernek Başkanı Aybars Akoğlu, "Büyük önem verdiğimiz ve özen gösterdiği bu gecede tüm dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

