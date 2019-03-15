Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Altay'da kaptan iddialı

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da kaptan İbrahim Öztürk, kalan 9 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirtti.  Yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki...

Altay'da kaptan iddialı

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da kaptan İbrahim Öztürk, kalan 9 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirtti. 
Yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini genç Ulaş'a kaptıran ve son 3 müsabakada yedek soyunan tecrübeli savunmacı, bu hafta cezalı stoper Gençer'in yokluğunda ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getiren kaptan İbrahim, "Önümüzde 9 final maçımız var. Hedefimiz 27 puan" dedi.
Takım olarak ikinci yarıda iyi işler yaptıklarını ifade eden deneyimli futbolcu, "Sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz tüm puanları ikinci yarıda telafi etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibe pozisyon vermedik, bulduğumuz 3-4 net fırsatı ne yazık ki değerlendiremedik. Futbol şansı yanımızda değildi. Yine de bu yenilgi bize birçok şey kazandırdı. Artık final haftalarındayız. Karabükspor maçı da bu finallerin ilki. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Hedefe emin adımlarla hep birlikte yürümeye çalışacağız" diye konuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328