Altay'da Kappel iddialı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 sezonda Denizlispor forması giyen Altay'ın yeni transferlerinden sağ kanat Leandro Kappel, siyah-beyazlı kulüpte yıldızını partalacağına inandığını vurguladı.

İzmir'e hayran kaldığını belirten Hollandalı futbolcu kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Altay'da yaşamak istediğini söyledi. Daha önce Hollanda'nın yanı sıra Portekiz ve Yunanistan liglerinde top koşturan 28 yaşındaki oyuncu, kanatta oynadığı için süratli, gol atma ve asist yapma özelliklerini de sahip, takım içi uyumlu ve takımın iyiliği için her şeyi yapan biri olduğunu dile getirdi.

Altay'a geldiği ilk günden bu yana kulübün büyüklüğünü hissettiğini anlatan Kappel, "Altay'ı çok bilmiyordum ancak bana kulübün büyük bir tarihe sahip olduğunu anlatmışlardı. Bunu gelince gördüm. Burası benim için büyük bir fırsat. O yüzden hiç tereddüt etmeden imza attım. Türkiye'deki futbola alıştım. Burada son dakikaya kadar savaşmanız gerekiyor. Kendimi Altay'da daha iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve özellikle kaptanlarımız bana yardımcı oluyor. Lige iyi başlayacağımızı ve iyi bitireceğimizi, iddialı bir takım olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Altay taraftarıyla buluşacağı günü iple çektiğini ifade eden Kappel, "Afyonkarahisar kampında Bursaspor'la oynadığımız hazırlık maçında bizi desteklediler. Pankartlarla gelmişler. Çok etkilendim. Bizim büyük bir taraftara sahip olduğumuzu şimdiden hissediyorum" yorumu yaptı.

Daha önce hiç şampiyonluk yaşamadığını dile getiren Leandro Kappel, "Şampiyonluğa çok yaklaştığım olmuştu ancak son saniyede kaybetmiştik. Bu içimde uhde kaldı. En büyük isteğim Altay'da şampiyonluk yaşamak" diye konuştu.

