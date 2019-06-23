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Altay'da kaleci Gökhan zor 

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kadrosuna katmak istediği Bolusporlu kaleci Gökhan Değirmenci'nin transferinde frene bastı. Tecrübeli kalecinin geçen sezon bitmeden Boluspor yönetimiyle sözleşmesini yenilemesi nedeniyle...

Altay'da kaleci Gökhan zor 

İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kadrosuna katmak istediği Bolusporlu kaleci Gökhan Değirmenci'nin transferinde frene bastı.
Tecrübeli kalecinin geçen sezon bitmeden Boluspor yönetimiyle sözleşmesini yenilemesi nedeniyle transfer rafa kaldırıldı. Altay yönetimi, deneyimli eldiveni almak için bonservis ücreti ödemeyi düşünmüyor. Transferin zora girdiği ve Gökhan'ın kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini feshetmesi halinde İzmir ekibinin devreye girmeyi planladığı öğrenildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, geçen sezon Boluspor'dan öğrencisi olan tecrübeli file bekçisini takımında görmek isterken, Altay altyapısından yetişen Gökhan da yuvaya dönmek için şartları zorlayacak.

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