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Altay'da kaleci Gökhan liste başı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de sezon bitmeden gelecek yılın hazırlıklarına başlayan Altay'da yönetim dış transferde kaleci Gökhan Değirmenci'yi liste başı yaptı. Siyah-beyazlılar, Boluspor'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta...

Altay'da kaleci Gökhan liste başı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de sezon bitmeden gelecek yılın hazırlıklarına başlayan Altay'da yönetim dış transferde kaleci Gökhan Değirmenci'yi liste başı yaptı. Siyah-beyazlılar, Boluspor'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek tecrübeli file bekçisiyle sezon biter bitmez masaya oturmayı planlıyor. Gökhan'ın da altyapısından yetiştiği Altay'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. 
İzmir temsilcisi, devre arasında da deneyimli eldivenin transferi için nabız yoklamıştı. Futbola başladığı Altay'da profesyonel olan kaleci Gökhan, ardından Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor kulüplerinde görev aldı. Süper Lig'de 80, 1. Lig'de 113 müsabakada oynayan 30 yaşındaki usta kaleci son 2 sezonda Boluspor formasını terletti.

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