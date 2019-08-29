Altay'da kale değişecek
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de ilk hafta evinde Üraniyespor'a 3-1 kaybedip, ikinci maçta ise İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay'da kaleci rotasyonu yapılacağı öğrenildi. Cumartesi günü Balıkesirspor'u konuk...
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de ilk hafta evinde Üraniyespor'a 3-1 kaybedip, ikinci maçta ise İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay'da kaleci rotasyonu yapılacağı öğrenildi. Cumartesi günü Balıkesirspor'u konuk edecek siyah-beyazlılarda teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın 2 maçta 5 gol yiyen Aydın Bağ'ı kulübeye çekip, Emre Koyuncu'yu sahaya süreceği ifade edildi. Kale dışında 11'i bozmayacağı vurgulanan Sait Karafırtınalar'ın savunmayı da ciddi şekilde uyardığı kaydedildi.
İlk galibiyetlerini almak istediklerini ifade eden Karafırtınalar, "Balıkesirspor geçen haftayı galibiyetle tamamladı. Klay maç yok. Biz de taraftarımız önünde siftah yapmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ve istediğimizi alacağımıza inanıyoruz" dedi.
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