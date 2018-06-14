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Altay'da ilk imza Ivanov'dan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay, dış tranferde ilk imzayı Bulgar stoper Ivan Ivanov'a attırdı. Bulgaristan milli takımında da görev alan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı İzmir'e gelerek bugün 2...

Altay'da ilk imza Ivanov'dan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay, dış tranferde ilk imzayı Bulgar stoper Ivan Ivanov'a attırdı. Bulgaristan milli takımında da görev alan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı İzmir'e gelerek bugün 2 yıllık ön protokol imzaladı. Bulgaristan 1'inci Ligi ekibi PFC Beroe'den transfer edilen Ivanov, geçen sezon 22 maçta 1 gol attı. CSKA Sofya, Partizan, Basel, Lokomotiv Plovdiv, Panathinaikos gibi ünlü kulüplerde top koşturan Ivan Ivanov, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de görev aldı.
CSKA Sofya'da bir Bulgaristan Kupası, iki Süper Kupa, Partizan'da iki kez Sırbistan Super Liga şampiyonluğu yaşayan Ivanov, Basel'de iki Süper Kupa, iki de İsviçre Kupası kaldırdı. İsviçre ve Bulgaristan'da birer kez yılın oyuncusu seçilen deneyimli stoper Bulgaristan Milli Takım formasını 40 kez giyme onuru yaşadı. Dış transferde siftah yapan Altay, 4 yabancı futbolcuyla daha anlaşmayı planlıyor. İzmir temsilcisi yerli olarak 3 ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

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