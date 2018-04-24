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Altay'da ilk hedef Pendikspor

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 6 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, gelecek hafta lider Gümüşhanespor'la evlerinde oynayacakları karşılaşmanın final niteliği...

Altay'da ilk hedef Pendikspor

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 6 puan çıkarması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, gelecek hafta lider Gümüşhanespor'la evlerinde oynayacakları karşılaşmanın final niteliği taşıması için öncelikle bu haftaki Pendikspor deplasmanından 3 puan çıkarmaları gerektiğini vurguladı. "Zihnen inanıp, yüreğimizle mücadele ettikten sonra gerçekleştiremeyeceğimiz hedef yok" diyen başkan Ekmekçioğlu, "Şampiyonluk yarışımız yeni başlıyor. Kalan 2 maçı final havasında oynayacağız; ancak öncelikle tamamen Pendik deplasmanına odaklanmalıyız. Yakaladığımız birlik beraberlik bir üst ligin garantisi olacak" dedi. Ligde Play-off iddiası ya da küme düşme korkusu olmayan Pendikspor, ilk yarıda İzmir'de oynanan müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
Öte yandan önceki gece altyapı takımlarını taşıyan otobüsün tesislerde park sırasında yanarak kullanılmaz hale gelmesi başkan Ekmekçioğlu'nu da üzdü.
Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tek tesellimiz olayda can kaybı yaşanmaması. Resmi makamlar tarafından incelemeler sürüyor. Yangın bir kundaklamadan ötürü çıkmış olsa dahi bunun münferit bir suç olacağı kanaatindeyiz. Ancak şu bilinmelidir ki; söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için yapıldıysa, bu sadece gülünç bir durumdur. Çünkü değil otobüsümüzü, bizleri dahi yaksalar ne vatanımıza ne de kulübümüze hizmet etmekten ve Büyük Altay'dan bir an bile olsa asla vazgeçmeyiz. Bizim davamızda inanmayanlara yer yok. Camiamızın hedefleri için sonuna kadar mücadelemiz sürecek."
ALYAPIDA BÜYÜK BAŞARI
Altay'ın altyapı takımları Spor Toto Gelişim Ligleri’nde elde ettiği şampiyonluklarla camianın göğsünü kabarttı. Bölgesel Gelişim Ligleri’nde mücadele eden siyah beyazlıların U19, U16, U15 ve U14 takımları sezonu şampiyonlukla tamamladı. Altay’ın her zaman yetiştirici kimliğiyle bir marka olduğunu söyleyen başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bizlere bu sevinci yaşatan genç oyuncularımız ve teknik ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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