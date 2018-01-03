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Altay'da ikinci fire Aydın

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un iddialı ekiplerinden Altay'da devre arasında kadrodan ayrılan ikinci isim kaleci Aydın Bağ oldu. Bu sezon 1 kez bile forma şansı bulamayan 24 yaşındaki file bekçisi, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5'inci sırada...

Altay'da ikinci fire Aydın
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un iddialı ekiplerinden Altay'da devre arasında kadrodan ayrılan ikinci isim kaleci Aydın Bağ oldu. Bu sezon 1 kez bile forma şansı bulamayan 24 yaşındaki file bekçisi, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5'inci sırada yer alan Sultanbeyli Belediyespor'a kiralandı. Geçen sezon Antalya'da Kocaelispor'la oynanan 3'üncü Lig Play-Off final maçında siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan ve kupa sevinci yaşayan Aydın, "Bu kutsal formayla şampiyonluk yaşamak nasip oldu. İnanıyorum ki Altay'ımız bu sene de şampiyon olacak. Daha güçlü bir şekilde geri dönmek için ayrılıyorum. Gerçekten büyüksün Altay" mesajı yayınladı. Aydın'ın kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay'da Halil Yılmaz da bir süre önce takımdan ayrılmıştı. İzmir ekibinin Antalya kampı sürüyor.

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