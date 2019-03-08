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Altay'da iki oyuncuya milli davet

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'ın iki yabancı futbolcusu Helder Tavares ve Anton Putsila'ya milli takımlarından davet geldi. Siyah-beyazlıların...

Altay'da iki oyuncuya milli davet

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'ın iki yabancı futbolcusu Helder Tavares ve Anton Putsila'ya milli takımlarından davet geldi. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için milli takıma çağrıldı. Belarus, 21 Mart'ta Hollanda'yla, 24 Mart'ta Kuzey İrlanda'yla karşılaşacak.
Yine devre arasında Portekiz kulübü Tondela'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Helder Tavares ise Yeşil Burun Adaları'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ülkesi için ter dökecek. Yeşil Burun Adaları, 24 Mart'ta Lesotho ile karşı karşıya gelecek.

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