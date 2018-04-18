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Altay'da İbrahim Öztürk iyileşti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.  Bugsaşspor...

Altay'da İbrahim Öztürk iyileşti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. 
Bugsaşspor deplasmanında sağ ayak tendonundaki gerilme nedeniyle müsabakanın 86'ncı dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 36 yaşındaki savunma oyuncusu takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 26 maçta görev alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan İbrahim, 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 
Altay'da orta saha oyuncusu Ferdi'nin cezasının sona erdiği İzmir ekibinde sarı kart cezalısı santrfor Muharrem Ozan dışında eksik yok. 
Ayrıca teknik direktör Özden Töraydın yönetiminde hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda altyapıdan yetişen 8 genç futbolcu, tecrübe kazanmaları için A takım antrenmanlarına dahil edildi. 17 yaşındaki kaleciler Eren ve Burak'ın yanı sıra aynı yaştaki Mesut, 18 yaşındaki Oğuz, 19 yaşındaki Tunahan, Gürol, Mahmut ve Yakup ilk kez A takımla idman yapma deneyimi yaşadı.
 

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