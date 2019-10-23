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Altay'da İbrahim'e görev
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'la karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar,...
SPOR 23.10.2019, 14:18
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'la karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen stoper Gençer'in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim'i oynatmayı planlıyor. Ligin en deneyimli futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran 38 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon ligde sadece Bursaspor maçında 88'inci dakikada oyuna alındı. İbrahim Öztürk, sadece kupadaki uzatmalara giden Mardin Büyükşehir Başakspor deplasmanında 120 dakika sahada kaldı.
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