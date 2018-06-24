Altay'da İbrahim Akın ile yollar ayrıldı

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan İbrahim Akın, yönetimle yaptığı ikinci görüşmede de anlaşma sağlayamadı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibiyle yolunu ayıran tecrübeli futbolcunun kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği bildirildi. Son iki sezonda siyah beyazlı takımla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan usta futbolcu, 2016-17'de 28 maçta 7 gol atarken, geçen sezon 24 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarstı. İbrahim Akın, 2004 yılında ayrılıp Beşiktaş'a transfer olduğu Altay'a 2016'da 12 yıl sonra dönmüştü.