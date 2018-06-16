Altay'da İbrahim Akın bilmecesi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da tecrübeli sol kanat İbrahim Akın'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe 12 yıl sonra dönerek önce 3'üncü Lig'de, son olarak da 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan usta krampona yönetim henüz yeni bir teklif sunmadı. Kulislerde sözleşmesi sona eren İbrahim Akın'la yolların ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Siyah-beyazlı formayla 3'üncü Lig'de 7 gol atan, 2'nci Lig'de ise geçen sezon 3 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili son karar hafta içinde verilecek. Futboluyla Altaylı taraftarların gönlünde taht kuran İbrahim Akın, jübilesini siyah-beyazlı kulüpte yapmak istediğini açıklamıştı. İbrahim Akın, Altay'da yetiştikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

OKAY'DAN 500 BİN TL

Trabzonspor'un A Milli Takım'da da forma giyen yıldızı Okay Yokuşlu'nun 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transferi mali sıkıntı yaşayan Altay'ın da yüzünü güldürdü. Altyapısında yetiştirdiği Okay'ı 2011 yılında henüz 17 yaşındayken 2.3 milyon TL bonservis bedeliyle Kayserispor'a satan Altay, genç futbolcunun yurt dışına transferinden de pay alacak.

FIFA Dayanışma Mekanizması'na göre Kayseri'yle birlikte yetiştirci kulüplerden biri konumundaki siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservisin yüzde 1.5'ine sahip olacak. İzmir'den ayrıldıktan 7 yıl sonra eski kulübüne tekrar para kazandıran Okay Yokuşlu'nun transferinden kulübün kasasına 90 bin Euro (500 bin TL) girecek. Altay, genç futbolcusu Atakan Rıdvan Çankaya'yı da Trabzonspor'a satarak 1'inci Lig'e mücadele edeceği yeni sezon öncesi gelir elde etmeyi planlıyor.