Altay'da İbrahim Akın beklemede

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'e yükselen Altay'da serbest kalan İbrahim Akın'la yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alınamadı. Sportif Direktör Özden Töraydın'ın masaya oturduğu tecrübeli futbolcuyla bir kez daha bir araya gelineceği öğrenildi.

Töraydın'ın 1 yıllık sözleşme teklifi karşısında usta futbolcunun 2 yıllık imza istediği iddia edildi. Forvet Murat Uluç'la nikah tazeleyen yönetimin İbrahim Akın'la yeniden anlaşma konusunda ısrarcı olmaması nedeniyle iplerin her an kopabileceği ileri sürüldü. Siyah-beyazlı taraftarların büyük bölümü İbrahim Akın'ın takımda kalmasını isterken, deneyimli oyuncu yönetimden gelecek yeni teklifi bekliyor.