Altay'da Hüsamettin sevinci

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Gölcükspor'la oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Altay'da Hüsamettin'in iyileşmesi yüzleri güldürdü. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Anagold 24Erzincanspor deplasmanında forma giyemeyen genç santrfor takımla çalışmalara başladı. Tedavisi süren Furkan ile soğuk algınlığı geçiren yeni golcü Abdülkadir idmanda yer almadı. İzmir ekibinde cezalı İbrahim Akın, bu hafta görev yapamayacak, affedilen ön libero Emre'nin ise 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.

Gölcükspor'u yenerek 6'da 6 yapmayı hedeflediklerini belirten Futbol Direktörü Özden Töraydın, taraftarları desteğe davet etti. Rakibin 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmediğini dile getiren Töraydın, "İlk yarıda deplasmanda Gölcükspor'u 4-0 yenmiştik. Ancak iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Onlar play off potasına girmek için mücadele edecekler.

Biz de yakaladığımız seriyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Atatürk Stadı'nda kazanacak taraf olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Grupta Altay 33 puanla 3'üncü sırada, Kocaeli temsilcisi ise 28 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor. FOTOĞRAFLI