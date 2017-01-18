Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

Altay'da Hüsamettin sevinci

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Gölcükspor'la oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Altay'da Hüsamettin'in iyileşmesi yüzleri güldürdü. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Anagold 24Erzincanspor deplasmanında forma...

Altay'da Hüsamettin sevinci
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Gölcükspor'la oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Altay'da Hüsamettin'in iyileşmesi yüzleri güldürdü. Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Anagold 24Erzincanspor deplasmanında forma giyemeyen genç santrfor takımla çalışmalara başladı. Tedavisi süren Furkan ile soğuk algınlığı geçiren yeni golcü Abdülkadir idmanda yer almadı. İzmir ekibinde cezalı İbrahim Akın, bu hafta görev yapamayacak, affedilen ön libero Emre'nin ise 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.
Gölcükspor'u yenerek 6'da 6 yapmayı hedeflediklerini belirten Futbol Direktörü Özden Töraydın, taraftarları desteğe davet etti. Rakibin 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmediğini dile getiren Töraydın, "İlk yarıda deplasmanda Gölcükspor'u 4-0 yenmiştik. Ancak iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Onlar play off potasına girmek için mücadele edecekler.
Biz de yakaladığımız seriyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Atatürk Stadı'nda kazanacak taraf olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Grupta Altay 33 puanla 3'üncü sırada, Kocaeli temsilcisi ise 28 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55