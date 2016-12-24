Altay'da Hüsamettin rekora koşuyor

Golcü oyuncu ilk yarıdaki 18 maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 2015-16'da 2 kez kırmızı kart, 4 defa da sarı kart gören Hüsamettin, bu sezon şimdiye kadar hiç kart görmedi.
Genç futbolcu gol sevinci yaşadığı karşılaşmalarda İzmir ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de yenilgi alırken 10 puan topladı.
Hüsamettin, siyah beyazlı ekibin deneyimli golcüsü Murat Uluç'la birlikte 8 gol atarak takımın en skorer 2 futbolcusundan biri oldu. Başarılı forvet Altay formasıyla 2. Lig'de 40 müsabakada 3 gol, 3. Lig'de ise 45 maçta 18 gol kaydederken, 2 defa da kupada şans buldu.
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