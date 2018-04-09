Altay'da hesaplar karıştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarısını 1-0 önde kapattığı İzmir derbisinde düşme hattındaki Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek 54 puanda kalan ve 3'üncü sıraya gerileyen Altay, şampiyonluk yarışında geride kaldığı gibi mental açıdan da ağır darbe aldı.

Taraftarların çağrısı üzerine maçtan sonra teknik direktör İsmet Taşdemir'in istifa ettiği siyah-beyazlılar, liderliği geçen hafta geri verdiği Gümüşhanespor'un da 3 puan gerisine düştü. İzmir ekibinin Play-Off hattının dışında yer alan 6'ncı sıradaki Bandırmaspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor. Üst üste Play-Off hedefindeki Bugsaşspor (D) ve Hacettepe ile karşılaşacak Altay, son 2 haftada Pendikspor (D) ve lider Gümüşhanespor'la kozlarını paylaşacak.

Altay'la sözleşmesini fesheden teknik patron İsmet Taşdemir, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan başarısızlığı üstlendiğini söyleyerek, "Göreve geldiğim günden beri başarılı olmak için ekibimle çok çalıştık ve bu büyük camiaya şampiyonluk yaşatacağımıza inandık. Halen kaybedilmiş bir şey yok. Kimseyi suçlamıyorum, çamur atmak benim tarzım değil. Başarısızlığı kabulleniyorum. Takım 4'te 4 yapıp şampiyonluk için gerekli havayı yakalamışken bir anda bu sinerjinin bozulmasını hazmedemiyorum. Ancak hedefe giden bir Altay varken bazı şeyleri konuşmanın yeri ve zamanı şimdi değil" diye konuştu.

FAVORİ TOLUNGÜÇ PLASE ŞİMŞEK

Teknik direktör arayışlarına başlayan Altay yönetimimin en son geçen sezon Karşıyaka'yı çalıştıran Soner Tolungüç'ü liste başı yaptığı iddia edildi. Karşıyaka'da başarılı bir dönem geçirdikten sonra devre arasında kulüpteki ekonomik sorunlar nedeniyle görevi bırakan Tolungüç'le anlaşma sağlanamaması halinde siyah-beyazlıların sezon başında Denizlispor'u çalıştıran Yusuf Şimşek'e rotayı çevireceği öğrenildi.

ERDOĞAN'A VEFA GECESİ

Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD), kulübe hizmet etmiş kişiler için düzenlediği vefa gecelerinden dördüncüsünü yarın eski başkanlardan Mehmet Erdoğan adına gerçekleştirecek. ASDD daha önce eski başkanlardan merhum Erdoğan Tözge, Nafiz Zorlu ve Mahmut Özgener için de vefa geceleri düzenlemişti.

