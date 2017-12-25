Altay'da hedef transfer yasağını kaldırmak

Transferin önünün açılması için eski futbolculardan herkesin imza atarak muvafakat vermesi gerektiğini anlatan Sportif Direktör Töraydın, "Ön görüşmelerimizi yaptık. Bir kısmı düşüneceklerini söyledi, olumsuz bakanlar da oldu. Şimdiye kadar pek çok dosya kapattık. Futbolcu alacaklarını büyük oranda temizledik. Transfer yasağını kaldırırsak, teknik heyetin raporuna göre 1-2 takviye yapabiliriz. Mevcut kadromuza da güveniyoruz" dedi. Altay, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 29 Aralık Cuma günü Ankara Demirspor'la karşılaşacak.
Transferin önünün açılması için eski futbolculardan herkesin imza atarak muvafakat vermesi gerektiğini anlatan Sportif Direktör Töraydın, "Ön görüşmelerimizi yaptık. Bir kısmı düşüneceklerini söyledi, olumsuz bakanlar da oldu. Şimdiye kadar pek çok dosya kapattık. Futbolcu alacaklarını büyük oranda temizledik. Transfer yasağını kaldırırsak, teknik heyetin raporuna göre 1-2 takviye yapabiliriz. Mevcut kadromuza da güveniyoruz" dedi. Altay, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 29 Aralık Cuma günü Ankara Demirspor'la karşılaşacak.