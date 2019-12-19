Altay'da hedef Kenan
İZMİR, () - TFF 1. Lig'de devre arasında kadrosunu takviye ederek Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Altay'ın Gaziantep FK'nın tecrübeli kanat oyuncusu Kenan Özer ile temasa geçtiği öğrenildi. Bu sezon Gaziantep temsilcisinde Süper...
İZMİR, () -
TFF 1. Lig'de devre arasında kadrosunu takviye ederek Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Altay'ın Gaziantep FK'nın tecrübeli kanat oyuncusu Kenan Özer ile temasa geçtiği öğrenildi.
Bu sezon Gaziantep temsilcisinde Süper Lig'de sadece 1'i ilk 11'de 11 maçta forma giyerek 207 dakika sahada kalabilen 32 yaşındaki oyuncunun kulüp arayışında olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs doğumlu tecrübeli futbolcu, kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formalarını giydi. Kenan, Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sez onda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.
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