Altay'da hedef Gençer

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim stoper Gençer Cansev ile sözleşme yenileme kararı aldı.
Sezon başında Ankaragücü'nden 1 yıllığına transfer edilen tecrübeli savunmacı sergilediği performansla kurmayların gözünü girdi. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde Gençer'le masaya oturup, sözleşme uzatma teklifinde bulunacak. Gençer'in kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek. İzmir ekibinde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 30 yaşındaki defans oyuncusu, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla ligde 29, kupada 3 karşılaşmada görev aldı. Gençer, Altay'da iki kafa golü atmayı başardı. Siyah-beyazlılarda, toplam 13 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.