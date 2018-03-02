Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
2 bin 295 terörist etkisiz...
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Soylu ve Akar'dan şehitlerle ilgili...
Kamyonda yüklü trafo yola devrilince D-100'de trafik durdu 
İstanbul'da isyan ettiren kaza

Altay'da hedef 5'te 5

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor ile karşılaşacak olan lider Altay, rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumayı hem de galibiyet serisini 5 haftaya...

Altay'da hedef 5'te 5

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda kümede kalma savaşı veren Fethiyespor ile karşılaşacak olan lider Altay, rakibini mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumayı hem de galibiyet serisini 5 haftaya çıkarmayı hedefliyor. En son geçen sezon 16-20'inci haftalar arasında Kızılcabölükspor, Kozan Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Beylerbeyispor, Anagold 24 Erzincanspor'u mağlup ederek 5'te 5 yapan siyah-beyazlılar, şimdi de 5 haftalık yeni bir seri yakalamak istiyor. 
Şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakarak yollarına devam edeceklerine inandığını söyleyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "Fethiyespor maçının zor geçeceğini biliyoruz. İki takımın da 3 puana ihtiyacı var. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ekibime güveniyorum" dedi.
İzmir temsilcisinde iyileşen Maksut ve cezası biten İbrahim Akın kadroya alınırken, sakatlığı süren Hüsamettin ve cezalı Atakan ile Fatih forma giyemeyecek. Deplasman tribününde Altaylı taraftarlara 400 kişilik kontenjan ayrıldı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314