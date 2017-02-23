Altay'da hedef 3 puan

Altay'da İbrahim Akın, Furkan, Abdülkadir, Murat Uluç gibi gol silahlarının son haftalarda yükselen form grafiği teknik heyete güven veriyor. Bu arada teknik heyet, 3'er sarı kartı bulunan stoper Murat Türkkan, golcü Murat Uluç ve sağ kanat Furkan'ı kart görüp, cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. Altay'da iyileşerek takımla çalışmalara başlayan forvet Hüsamettin'in bu hafta riske edilmeyeceği öğrenildi.
Altay'da İbrahim Akın, Furkan, Abdülkadir, Murat Uluç gibi gol silahlarının son haftalarda yükselen form grafiği teknik heyete güven veriyor. Bu arada teknik heyet, 3'er sarı kartı bulunan stoper Murat Türkkan, golcü Murat Uluç ve sağ kanat Furkan'ı kart görüp, cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. Altay'da iyileşerek takımla çalışmalara başlayan forvet Hüsamettin'in bu hafta riske edilmeyeceği öğrenildi.