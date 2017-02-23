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Altay'da hedef 3 puan

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde düşme hattındaki Manavgatspor'la karşılaşacak Altay, rakibini maçın hemen başlarında bulacağı erken gollerle oyundan düşürüp rahatlamayı planlıyor.  Altay'da İbrahim...

Altay'da hedef 3 puan
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü evinde düşme hattındaki Manavgatspor'la karşılaşacak Altay, rakibini maçın hemen başlarında bulacağı erken gollerle oyundan düşürüp rahatlamayı planlıyor. 
Altay'da İbrahim Akın, Furkan, Abdülkadir, Murat Uluç gibi gol silahlarının son haftalarda yükselen form grafiği teknik heyete güven veriyor. Bu arada teknik heyet, 3'er sarı kartı bulunan stoper Murat Türkkan, golcü Murat Uluç ve sağ kanat Furkan'ı kart görüp, cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. Altay'da iyileşerek takımla çalışmalara başlayan forvet Hüsamettin'in bu hafta riske edilmeyeceği öğrenildi.

     

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