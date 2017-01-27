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Altay'da hedef 3 puan

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Gölcükspor'la 1-1 berabere kalaran Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağspor'u yenerek Trakya temsilcisi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Geçen sezon evinde 3-3 berabere...

Altay'da hedef 3 puan
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Gölcükspor'la 1-1 berabere kalaran Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağspor'u yenerek Trakya temsilcisi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.
Geçen sezon evinde 3-3 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 4-2 mağlup olan Altay, bu sezonun ilk yarısında İzmir'deki randevuda 1-1'lik skora razı olmuştu.
Teknik direktör Cüneyt Biçer'in göreve gelmesinden sonra oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah beyazlılar, yenilmezlik serisini Tekirdağ'da 3 puanla taçlandırmanın planlarını yapıyor. Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Necdet dışında eksik yok.
Öte yandan kötü hava koşulları nedeniyle yarınki İstanbul uçuşlarının iptal olması üzerine Altay kafilesi, bugün karayoluyla Tekirdağ'a hareket edecek. Altay taraftarı için Namık Kemal Stadı'nda 400 kişilik yer ayrıldı. 

 

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