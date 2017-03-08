Altay'da hedef 3'de 3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta Kütahyaspor deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakalayarak yenilmezlik serisini 15 haftaya çıkaran Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Karacabey Birlikspor maçına çevrildi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibini evinde dize getirerek zirve yarışını sürdürmeyi ve iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altay'da cezalı forvet oyuncusu Murat Uluç ve ön libero Atakan forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cüneyt Biçer, yoğun maç trafiğinde fiziksel olarak ayakta kalan ekibin ipi göğüsleyeceğini belirtirken şunları söyledi:

"10 günlük periyotta 2'si evimizde, 1'i deplasmanda olmak üzere 3 müsabakaya çıkacağız. Karacabey Birlikspor, Bayburt deplasmanı ve final niteliği taşıyan Kocaelispor karşılaşmalarında kadro derinliği en büyük avantajımız olacak. Bu hafta eksiklerimiz var ancak onları aratmayacak alternatiflerlere sahibiz. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız."