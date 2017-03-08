Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Altay'da hedef 3'de 3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta Kütahyaspor deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakalayarak yenilmezlik serisini 15 haftaya çıkaran Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de...

Altay'da hedef 3'de 3

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta Kütahyaspor deplasmanında uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği yakalayarak yenilmezlik serisini 15 haftaya çıkaran Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Karacabey Birlikspor maçına çevrildi.
Siyah-beyazlılar, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibini evinde dize getirerek zirve yarışını sürdürmeyi ve iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altay'da cezalı forvet oyuncusu Murat Uluç ve ön libero Atakan forma giyemeyecek.
Teknik direktör Cüneyt Biçer, yoğun maç trafiğinde fiziksel olarak ayakta kalan ekibin ipi göğüsleyeceğini belirtirken şunları söyledi:
"10 günlük periyotta 2'si evimizde, 1'i deplasmanda olmak üzere 3 müsabakaya çıkacağız. Karacabey Birlikspor, Bayburt deplasmanı ve final niteliği taşıyan Kocaelispor karşılaşmalarında kadro derinliği en büyük avantajımız olacak. Bu hafta eksiklerimiz var ancak onları aratmayacak alternatiflerlere sahibiz. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.