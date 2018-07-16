Altay'da Hasan gitti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç forvet Hasan Demir kadroya alınmadı. Erzurum kampında siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara katılan golcü oyuncu Afyonkarahisar kampına götürülmedi. Yönetim geçen sezon kiralık olarak Kırıkhanspor'da forma giyen 21 yaşındaki santrfordan kendisine kulüp bulması istedi.

İzmir ekibi geçen hafta gençlerden stoper Ulaş'ın Darıca Gençlerbirliği'ne sol bek Kadir'in ise Düzcespor'a kiralanmasına karar vermişti. Öte yandan takımda kalmasına karar verilen altyapı patentli stoper Çağrı'nın apandisit ameliyatı olduğu, kampa cuma günü katılacağı öğrenildi. Altay'da altyapıdan yetişen Cenk ve Abdullah ise Afyon'da takımla çalışmaları sürdürüyor.