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Altay'da Hakan sıkıntısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 1. Lig'in ikinci haftasında pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'u yenerek galibiyetle tanışmayı hedefleyen Altay'da yeni transferlerden bir tek genç golcü Hakan Demirci'nin lisansı çıkarılamadı....

SPOR 23.08.2019, 10:47
Altay'da Hakan sıkıntısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'u yenerek galibiyetle tanışmayı hedefleyen Altay'da yeni transferlerden bir tek genç golcü Hakan Demirci'nin lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, dış transferde el sıkıştığı 8 futbolcudan 7'sine lisans çıkarırken, gurbetçi Hakan'ın lisansı yetiştirme bedeli engeline takıldı. Süper Lig ekibi Alanyaspor'un Altay'dan 150 bin TL yetiştirme ücreti istediği öğrenildi. Geçen sezon U21 Ligi'nde 20 gol atan 20 yaşındaki santrfor, sorunun çözülmesi halinde ilk kez İzmir temsilcisinde profesyonel olacak. Yönetim, Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. İzmir'de 3-1 yenilgiyle sonuçlanan Ümraniyespor maçında kadroda yer almayan Hakan, lisansının 2 Eylül'e kadar çıkarılması bekleniyor.

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