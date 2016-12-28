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Altay'da gurbetçiler ayrıldı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altay'da devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Siyah beyazlılarda teknik heyetin raporuyla gönderilen kaleciler Süleyman ve Yusuf ile...

Altay'da gurbetçiler ayrıldı
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altay'da devre arasında takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Siyah beyazlılarda teknik heyetin raporuyla gönderilen kaleciler Süleyman ve Yusuf ile ön libero Emre'nin ardından gurbetçi orta saha oyuncuları Serhat Kot ve Orhun Öztürk, forma şansı bulamadakları gerekçesiyle ayrılma kararı aldı. Büyük umutlarla transfer edilen Serhat, ligde 3, kupada ise 1 maçta oynadı. Sezon başında Sancaktepe Belediyespor'dan alınan Orhun ise 6 lig, 1 kupa randevusunda 1 gol kaydetti.
TAŞPINAR'DAN KAMPANYA
Altay'da Eski Başkan Ahmet Taşpınar, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının ödenmesi için kampanya başlattı. Kuruma 2 ayda bir 72 bin TL ödenmesi gerektiğini belirten Taşpınar, "2017 yılı sonuna kadar olan 7 taksit bizler tarafından ödenirse 2018 yılınan itibaren SGK borçları da vergi borçları gibi Spor Toto gelirinden ödenecek. 'Büyük Altaylıyım' diyen herkesin kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Bu destek fedakar yönetimimize de bir moral olacaktır" dedi. Ödemelerin Şekerkbank Karabağlar Şubesi'ne, Altay Akademi hesabına yapılması istenirken, Taşpınar kendi dönemine ait 48 bin 500 TL'lik SGK borcunu ödedi.

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