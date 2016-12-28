Altay'da gurbetçiler ayrıldı

TAŞPINAR'DAN KAMPANYA
Altay'da Eski Başkan Ahmet Taşpınar, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının ödenmesi için kampanya başlattı. Kuruma 2 ayda bir 72 bin TL ödenmesi gerektiğini belirten Taşpınar, "2017 yılı sonuna kadar olan 7 taksit bizler tarafından ödenirse 2018 yılınan itibaren SGK borçları da vergi borçları gibi Spor Toto gelirinden ödenecek. 'Büyük Altaylıyım' diyen herkesin kampanyaya katılmasını bekliyoruz. Bu destek fedakar yönetimimize de bir moral olacaktır" dedi. Ödemelerin Şekerkbank Karabağlar Şubesi'ne, Altay Akademi hesabına yapılması istenirken, Taşpınar kendi dönemine ait 48 bin 500 TL'lik SGK borcunu ödedi.
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