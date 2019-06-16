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Altay'da gündem Furkan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, dış transferde rotayı Balıkesirspor Baltok'tan ön libero Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesi...

Altay'da gündem Furkan

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, dış transferde rotayı Balıkesirspor Baltok'tan ön libero Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesi kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisi kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Furkan'ın bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Balıkesirspor'da profesyonel olan orta saha oyuncusu Keçiören, Sarayköy, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da top koşturdu. Furkan geçen sezon 1. Lig'de 29 lig, 4 de kupa maçında görev aldı. Altay, 2. Lig'de şampiyon olduğu 2017-18 sezonu öncesi yaz döneminde Furkan'a talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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