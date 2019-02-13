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Altay'da gözler Ulaş'ın üzerinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de Cumartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ün sakat olması nedeniyle gözler genç savunmacı Ulaş Zengin'e çevrildi. Adanaspor deplasmanında sakatlanan...

Altay'da gözler Ulaş'ın üzerinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de Cumartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altay'da stoper İbrahim Öztürk'ün sakat olması nedeniyle gözler genç savunmacı Ulaş Zengin'e çevrildi. Adanaspor deplasmanında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde ödem ve kısmı yırtık tespit edilen İbrahim'in bu hafta forma giymesinin zor olduğu belirtilirken, teknik direktör Sait Karafırtınalar altyapıdan yetişen 21 yaşındaki Ulaş'a hazır ol emri verdi. Bu sezon ligde sadece 1 kez forma giyen Ulaş, kupada ise 4 maçta görev aldı.
Ara transfer döneminde Bulgar stoper Ivan Ivanov'la yolları ayırmalarına rağmen stoper takviyesi yapmadıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Ulaş'a güvendiğimiz için stoper transferine gerek duymadık. Şans bulması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyoruz. İlk yarıdaki performansıyla bizleri memnun etti. Her zaman göreve hazır bir oyuncu. Kendini geliştirmeye devam ediyor" diye konuştu.
Putsila ve Sinan'ın cezalarının bittiği Altay'da Oğuz Han takımdan ayrı çalışıyor.

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