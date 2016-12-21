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Altay'da gençlere af yok

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçını kazanarak devre arasına 30 puanla 3'üncü sırada giren Altay'da ekim ayında kadro dışı bırakılan 4 genç futbolcu ile yolların ayrılacağı açıklandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör...

Altay'da gençlere af yok
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçını kazanarak devre arasına 30 puanla 3'üncü sırada giren Altay'da ekim ayında kadro dışı bırakılan 4 genç futbolcu ile yolların ayrılacağı açıklandı.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Ümit Turmuş döneminde takımdan elenen orta saha oyuncuları Fatih, Serkan, Cahit ve Kubilay'ı, şu an görevde olan Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in de kadrosunda düşünmediği belirtildi.
Futbol direktörü Özden Töraydın, genç futbolculara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirterek, "Bir kulüple anlaşıp bize gelmelerini bekliyoruz. Forma giyebilecekleri takımlara gitmelerini istiyoruz" diye konuştu. Altay'da futbola başlayan Cahit ve Bucaspor'dan gelen Serkan ile Karşıyaka'dan transfer edilen Fatih, siyah beyazlılarda profesyonel oldu. Kubilay ise Göztepe'de profesyonel imza atmıştı.

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