Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Altay'da gençler kiralanıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da genç futbolcuların deneyim kazanmaları için başka kulüplere kiralanıyor. Siyah beyazlılarda altyapı patentli stoper Çağrı Buğra Dişsiz'in, 3'üncü Lig'in yeni ekibi Utaş Uşakspor'a...

Altay'da gençler kiralanıyor
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da genç futbolcuların deneyim kazanmaları için başka kulüplere kiralanıyor.
Siyah beyazlılarda altyapı patentli stoper Çağrı Buğra Dişsiz'in, 3'üncü Lig'in yeni ekibi Utaş Uşakspor'a kiralanacağı öğrenildi. Orta sahada görev yapan Muhammet Sait Özvardar ve Şükrü Arslan için de 3. Lig kulüplerinden teklifler geldiğini belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, "Gençlerimizi, gelişim göstereceklerine inandığımız kulüplere gönderebiliriz" dedi.
Altay, bir süre önce genç forvet Hasan'ı tecrübe edinmesi adına 3'üncü Lig ekibi Kırıkhanspor'a kiralamıştı.
Öte yandan bu sezon altyapıdan A takıma dahil edilen 16 yaşındaki sol bek Cenk Özkacar ve 17 yaşındaki ön libero Abdullah Altıntaş, 12 gün süren Kartepe kampında sergiledikleri performansla teknik heyetin gözüne girdi. İki genç futbolcudan ümitli olduklarını dile getiren Özden Töraydın, "Cenk ve Abdullah'ı yeni sezonda hem U19'da hem de A takımda değerlendirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314