Altay'da Gençer bitti, Ayite yolda

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de arayış sürecinin ardından transferde somut adımlar atan Altay, Bulgaristan'ın Beroe Stara Zagora takımından stoper Ivan Ivanov, Denizlispor'dan kanat oyuncusu Leandro Kappel ve BŞB Erzurumspor'dan orta saha Metin Yüksel'i transfer ettikten sonra, Gençer Cansev ve Jonathan Ayite'yle de anlaşma sağladı.

Son olarak Ankaragücü forması giyen stoper Gençer'in pazartesi günü İzmir'e gelip kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmele imza atacağı bildirildi. Altay'ın 1'inci Lig'e veda eden Samsunspor'la yollarını ayıran forvet Jonathan Ayite'yle yaptığı görüşmelerde büyük yol kat ettiği vurgulandı. Togolu futbolcuyla el sıkışan İzmir ekibi, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Ayite'yi de takıma kazandıracak. Fransa'nın Nimes ekibinde futbola başlayan 32 yaşındaki futbolcu, Brest, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giydi. Süper Lig'de 11, 1'inci Lig'de ise 97 müsabakada boy gösteren Ayite 39 gol attı. Altay, Ivanov ve Metin'den sonra Surinam asıllı Hollandalı Kappel'e de 2 yıllık resmi sözleşme imzalattı.

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