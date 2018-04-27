Altay'da Fatih formayı kaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bugsaşspor ve Hacettepspor'u mağlup ederek son 2 hafta öncesi şampiyonluk için ipleri yeniden eline alan Altay'da orta saha oyuncusu Fatih Gül, formayı yeniden kapmanın sevincini yaşıyor. Siyah-beyazlıların deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bandırmaspor maçında ve Karşıyaka'ya 2-1 yenildiği derbide teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından kadroya alınmayan Fatih, teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ın geçmesinin ardından yeniden ilk 11'de şans bulmaya başladı. Taraftarların zaman zaman performansı nedeniyle tepki gösterdiği 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu özellikle son olarak İzmir'de Hacettepespor galibiyetinde sergilediği futbolla alkış topladı. Fatih, oyundan çıkarken tribünlerin kendisine sevgi gösterisinde bulunmasıyla moral buldu.

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