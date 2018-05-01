Altay'da eski başkanlar şampiyonluğa inanıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Gümüşhanespor'la şampiyonluk maçına çıkacak Altay'da eski başkanlar siyah-beyazlı kulübün Spor Toto 1'inci Lig'e çıkacağına olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Başkanlık görevini üstlendiği 2010-11 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'den küme düşerek büyük bir acı yaşadıklarını dile getiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, "Benim dönemimden sonra TFF 2'nci Lig'den de düşerek dibe vurduk. Ancak gerekli dersleri çıkarıp geçen sezondan başlayarak yeniden yükselişe geçtik. Şu anki yönetim Altay camiası için büyük bir şanstır. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıktık, bu kez direkt şampiyonluk için ipler bizim elimizde. Gümüşhanespor'u yendiğimiz takdirde 7 yıl sonra Spor Toto 1'inci Lig'e döneceğiz. İzmir'e yakışacak, sonu şampiyonluk olacak bir final olsun. Bunu çok istedik ve hak ettik" diye konuştu.

Yönetim, teknik kadro, futbolcular ve taraftarların sezon başından bu yana üzerlerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Ahmet Taşpınar, "Divan başkanı olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak Altay'ın yalnız kaldığı dönemler de oldu. Artık sayılı saatler kaldı. Tüm futbolseverler başta olmak üzere 'Altaylıyım' deyip de bu sene takımının yanında olamamış insanların bu 90 dakikada mazeret üretmeksizin birlik ve beraberlik içinde bu takıma itici güç olması lazım" dedi.

Pendik deplasmanına giden Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a teşekkür eden Ahmet Taşpınar, "Tüm rakiplerimiz lobilerini kullanırken biz hiçbir zaman spora siyaset karıştırmadık. Şu an koca camianın dönüm noktasıdır. Valisi, belediye başkanı, milletvekili herkes Altay'ın yanında olmalı" mesajı verdi.

MEHMET ERDOĞAN: "TAKIMA İNANIYORUM"

Altay'ın eski başkanlarından Mehmet Erdoğan, siyah-beyazlı takımın şampiyon olacağına yürekten inandığını söyledi. Son 2 yılda görev alan başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin çok iyi çalıştığını kaydeden Mehmet Erdoğan, "Şu an kulübün başında takımla yatıp, takımla kalkan genç, heyecanlı bir başkan var. Altay'ın üst lige çıkacağına yüzde 100 inanıyorum. Tek dileğim bu yönde. Biz Altaylılar olarak kulübümüze çok bağlıyız. İnanılmaz bir heyecan içindeyiz, şampiyon olacağız. Yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür ederiz. Son 2 yılda özellikle taraftarımız müthiş gidiyorlar. Bilinçli hareket edip, güzel destek veriyorlar. Bu bütünleşme bizi gelecek sezon Süper Lig'e taşıyacak, buna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

NİYAZİ KONUŞMAZ: "ÇIKACAĞIMIZA EMİNİM"

Gümüşhanespor'u yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseleceklerini belirten eski başkan Niyazi Konuşmaz, "Kulübümüzün çıkışta olması bizi çok sevindiriyor. Bu kadronun iyi olduğunu, şampiyon olacağını sezon başından beri konuşuyoruz. Daha önce şampiyonluğu garantileyebilirdik ancak şanssızlıklar oldu. Ölü toprağını üzerimizden attık. Geçen sezon Play-Off'lardaki şanssızlığımızı kırdık. Biz bu liglerin takımı değiliz, Süper Lig'i hak ediyoruz. Ben Gümüşhane'yi yenerek direkt 1'inci Lig'e çıkacağımıza eminim. Gelecek sezon da Süper Lig'e çıkacağız. Tribünlerin dolacağını tahmin ediyorum. Taraftarımız böyle finallere alışık. Kendimizi şimdiden bir üst ligde görüyorum" diye konuştu.

TÖRAYDIN'IN TİŞÖRT TOTEMİ

Altay'da son 3 sezonda sportif direktörlük görevi üstlenirken, 3 hafta önce teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın'ın damalı siyah-beyaz Altay tişörtünü üzerinden çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. İzmir ekibinin geçen sezon 3'üncü Lig'de evinde Çorum Belediyespor'u elediği Play-Off yarı final rövanş maçında ve Kocaelispor'u penaltılarla yenerek kupaya ulaştığı final randevusunda aynı tişörtü giyen Özden Töraydın, bu sezon da teknik patron olarak sahaya çıktığı Bugsaşspor (D), Hacettepespor ve Pendikspor (D) zaferlerinde aynı totemi uyguladı. Töraydın, Gümüşhanespor'la oynanacak şampiyonluk randevusunda da şans getiren tişörtüyle saha kenarındaki yerini alacak.

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