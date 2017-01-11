Altay'da Emre'ye dönüş sinyali

Yönetimin cumartesi günü deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçından sonra önümüzdeki hafta Emre'yi yeniden A takıma alması bekleniyor. Kadro dışı bırakılmadığı belirtilen tecrübeli oyuncu, sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan transfer edilmişti. Yönetimin Emre'nin yerine transfer etmeyi düşündüğü ön libero Yılmaz Özeren'i, Hatayspor bırakmamıştı. FOTOĞRAFLI
Yönetimin cumartesi günü deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçından sonra önümüzdeki hafta Emre'yi yeniden A takıma alması bekleniyor. Kadro dışı bırakılmadığı belirtilen tecrübeli oyuncu, sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan transfer edilmişti. Yönetimin Emre'nin yerine transfer etmeyi düşündüğü ön libero Yılmaz Özeren'i, Hatayspor bırakmamıştı. FOTOĞRAFLI