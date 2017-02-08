Altay'da Emre formayı unuttu

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Cizrespor maçına hazırlanan Altay'da ilk devre takımın bankoları arasında yer alan ön libero Emre Hasan Balcı, ikinci yarıda formayı unuttu. Devre arasında maddi konularda yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kendisine kulüp bulması istenen ve Antalya kampına götürülmeyip özel antrenör eşliğinde İzmir'de çalışan tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda affedilip takıma döndükten sonraki 3 karşılaşmada kadroda yer alamadı.

İkinci devrenin ilk haftasındaki Erzincan deplasmanı sonrası takımla antrenmanlara başlayan Emre; Gölcükspor, Tekirdağspor (D) ve son olarak Ankara Demirspor randevularında 18 kişilik kadroya alınmadı. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Emre'nin devre arası kampına katılmadığı için hazır olmadığını söylerken, deneyimli kramponun moralinin bozuk olduğu öğrenildi. İlk yarıda 17 maçta oynayıp 1 de gol atan 30 yaşındaki futbolcu, çektiği galibiyet selfieleriyle taraftarların sempatisini kazanmıştı.

MAĞAZA TAŞINYOR

Altay'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı 19on4 Store, Alsancak Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nden, Talatpaşa Bulvarı'ndaki yeni mağazasına taşınıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bir asır önce Alsancak'ta kurulan kulübümüzün mağazasını Alsancaklılık ruhunu ön plana çıkarmak adına Talatpaşa Bulvarı'na taşıyoruz. 19on4 Store, yeni hali ile, Büyük Altayımız ile özdeşleşen Alsancak semtine daha da yakışacak" diye konuştu.