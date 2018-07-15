Altay'da Emre döndü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, geçen sezon Ankaragücü'nden kiraladığı kaleci Emre Koyuncu'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna kattı. Yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak Başkent ekibiyle sözleşmesini fesheden Emre, siyah-beyazlı takımın Afyonkarahisar kampına katıldı. Ayağının tozuyla antrenmana çıkan 22 yaşındaki eldiven sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. İzmir temsilcisi Egemen, Aydın ve Can'ın ardından Emre'yle de yola devam ederek kaleci transferi yapmamış oldu.

Öte yandan yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında çarşamba günü Bursaspor'la karşılaşacak Altay, 20 Temmuz'da Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bir aksilik olmaması halinde 22 Temmuz'da Eskişehirspor'la karşılaşmayı planlıyor. İzmir ekibi 24 haziranda da bir özel randevuya çıkacak. Teknik direktör Alper Avcı, Bursaspor'la oynayacakları hazırlık maçının iyi bir deneme olacağını, transfer konusunda kamp sonrası karar vereceklerini dile getirdi.

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