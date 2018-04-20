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Altay'da Ekmekçioğlu'ndan tribüne davet

İZMİR, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, pazar günü evlerinde oynayacakları kritik Hacettepespor maçı öncesi taraftarlardan, camiadan, İzmirli futbolseverlerden ve kentin dinamiklerinden...

Altay'da Ekmekçioğlu'ndan tribüne davet

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, pazar günü evlerinde oynayacakları kritik Hacettepespor maçı öncesi taraftarlardan, camiadan, İzmirli futbolseverlerden ve kentin dinamiklerinden destek istedi. Şampiyonluk iddialarının tribünde oluşacak sinerjiyle güçleneceğini dile getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Hak ettiğimiz 1. Lig'e giden yolda özellikle İzmir'de oynayacağımız Hacettepe ve Gümüşhanespor müsabakalarında seyirci desteği en büyük itici gücümüz olacak. Geçen yıl İzmir ve Türkiye'de tüm spor severlerin Altay'a verdiği destek inanılmazdı. Kulübümüz Süper Lig'e dönme hedefinde bir engeli daha aşmanın arifesinde. Hep birlikte inanacağız, hep birlikte başaracağız" dedi.
Tüm siyasileri, yöneticileri, meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını arma ve renk ayrımı yapmadan tribüne davet eden Özgür Ekmekçioğlu, "İnanıyorum ki oyuncularımız sahadaki mücadelesiyle kahraman, Büyük Altayımız başarısıyla bir kez daha İzmir'in gururu olacaktır" diye konuştu.
Kulübün seyircisiz oynama ceza sınırında olduğunu hatırlatan ve taraftarlardan kötü ve çirkin tezahürat konusunda dikkatli olmalarını isteyen Ekmekçioğlu, "Sezonun son haftasında evimizde Gümüşhanespor'la şampiyonluk maçına çıkabiliriz. Bu avantajı kaybetmemek için Hacettepe karşılaşmasında tribünlerde Altay'a yakışacak, Fair-Play çerçevesinde, küfürsüz ve centilmenliğin hakim olacağı bir 90 dakika izleyeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

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