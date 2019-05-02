Altay'da Ekmekçioğlu'ndan stat savunması

İZMİR, ()

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'deki diğer kulüp başkanlarıyla birlikte katıldığı panelde yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı'nın önünde Altay ismini kullanmasına taraftarların tepki göstermesi üzerine açıklama yaptı. Ekmekçioğlu, eleştirileri haksız ve art niyetli bulduğunu söyleyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Altay Spor Kulübü'nün Alsancak Stadı'ndaki var olan haklarını her platformda savunacaklarını belirtti. Altay TV'ye verdiği röportajda Alsancak Stadı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekmekçioğlu, stadyumda inşaatın yavaşlamasına rağmen çalışmaların devam ettiğini, son olarak kale arkası tribün için zemin güçlendirme çalışmalarının bitirilerek misafir seyircilerin geleceği tribün yapımına geçildiğini söyledi.

Türk futbol tarihine tanıklık etmiş stadın hali hazırda 28 yıl daha intifa hakkına sahip olduklarını hatırlatan Ekmekçioğlu, "Stadın kullanım hakkını da almak için girişimlerimiz devam ediyor. 1998 yılında stat tamamen kulübümüze verilmişken, o zaman görev yapan yönetim kurulumuz talihsiz bir karar ile 2000 yılında stadı üzerine almak yerine kiralama yolunu seçmiştir. Bu karara ben imza atmadım. 2014 yılında stat kapatılıp yıkılırken İzmirli futbol severler, "Alsancak tarihtir, yok edilemez" diyerek tepkilerini dile getirdi ancak asıl gereken lobi çalışmaları yapılmadığı için Alsancak yıkıldı ve uzun süre atıl kaldı. O zaman gerekli girişimleri yapıp yıkım durdurulabilir miydi ayrı bir tartışma konusu ama ben görevde olsaydım yıkılmasına izin vermezdim" diye konuştu.

"Yeni stat projesi yapılırken projeye hiçbir müdahalede bulunulmamış" diyen Ekmekçioğlu, "Stadın ilk projesi mavi-beyaz renklerde, karşılıklı 2 tribünü olan çok basit bir projeydi. Bunu ilk gördüğümde 3. Lig'de gittiğimiz Erzin Stadı'nı hatırlıyorum. Biz bunu kabul etmedik. Gerek kulübümüz ve İZVAK kanalıyla, gerekse kişisel ve siyasi ilişkilerimiz ile proje 3 katlı yönetim binası bulunan, üstü tamamen kapalı, deplasman tribünü olan modern bir hale geldi. Bu süreci defalarca Ankara'ya gidip, kendi şirketimdeki mimarlara proje çizimi yaptırarak gerçekleştirdim. Şu an stadın dış kaplaması siyah-beyaz renklerle yapılmakta. Yakın geçmişte arka kale arkası tribün yapılabileceğini kimse hayal edilebilir miydi? Ekibim, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Metro Mühendislik firması defalarca bir araya geldi ve bu kale arkası projeye eklenebildi. Stadın en kısa sürede hizmete girmesi için herkes özveriyle çalışmakta" dedi.

Başkan Ekmekçioğlu, İzmir Ekonomi Üniversite'sinde katıldığı söyleşi sonrası sosyal medyada kendine yapılan stat eleştirilerini yersiz bulduğunu belirterek İzmir'deki tüm kulüplerin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğine inandığını söyledi. Ekmekçioğlu, "Stat projesinde gösterdiğimiz çalışma ve kulübümüzün hakları için gösterdiğimiz hassasiyet ortada. Geçtiğimiz yıl Alsancak Stadı'nın ismine camiamızın önemli isimlerinden Sayın Mustafa Denizli'nin adının eklenmesi gündeme geldiğinde biz, 'Stadın adı Altay Alsancak'tır' diyebilen bir duruşa sahibiz. Siyasi arenada ve tüm basın organlarında bunu çekinmeden dile getirdik. Öncelikle İzmir'de sporun gelişmesi için tüm camiaların kırgınlıkları bırakıp gerekli yerlerde birlikte hareket etmesi inancındayım. Geçtiğimiz ay İZVAK deklarasyonuyla kentimizin köklü kulüpleri ortak bir dayanışma kararına imza attı" şeklinde konuştu.

Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve diğer camialar ile sürekli kontak halinde olduklarını belirten Ekmekçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "İşte böyle bir ortamda düzenlenen söyleşide bazı kesimlerin konuşmamdan farklı anlamlar çıkarıp kendilerince gündem oluşturma çabası yersizdir. Yaklaşan kongremiz öncesi bu girişimleri manidar buluyorum. Sosyal medyada sahte hesaplardan, 'Emeğimizi çaldırtmayız' diyen arkadaşlara sesleniyorum, Alsancak'ta benim de emeğim çok büyük ve ben de emeğimi suistimal ettirmem. Söyleşi esnasında moderatör Erman Gönülşen'in Altay Alsancak Stadı hakkındaki sorusuna naif ve esprili bir şekilde, jest ve mimiklerimle konuyu özetleyerek cevap verdim. Seyit Mehmet Özkan yanımdaydı ve o da konuyu anladı. O esnada salonda gülüşmeler oldu ki tüm takım taraftarları oradaydı. O atmosferde yapılması gereken buydu. Eleştirileri kabul etmiyorum. Ne kendimi, ne de kulübümü bugüne kadar pazarlık malzemesi yapmadım. Ben gururlu ve onurlu biriyim. Kulübümün taşıdığı onurlu duruşu da en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum."

TÖRAYDIN: İZMİR'DE GÜÇBİRLİĞİ VAR

ALTAY Sportif Direktörü Özden Töraydın, taraftarların stat konusundaki tepkilerine yanıt verdi. Töraydın, "İzmir'de tüm takımların güçbirliği politikası var. Ortak hareket ediyoruz. O panelde bir sohbet ortamında kimse kırılmasın diye öyle bir konuşma yapıldı. Bizim stat için yaptıklarımız ortada. Renklerini mavi-beyazdan, siyah-beyaza döndürmemiz bunun örneği. Altay Alsancak Stadı'nın en büyük hayalimiz olduğunu defalarca söyledik. Kimse ağızdan çıkan bir cümleye takılmasın" dedi.

Eleştirilere üzüldüklerini ifade eden Töraydın, "Stadın resmi sahibi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ancak mabedimiz Türkiye'nin neresine gitseniz Altay Alsancak Stadı olarak biliniyor. Başkanımız defalarca Ankara'ya gidip statla ilgili görüşmeler yaptı. En büyük emektar kendisidir. Mimarlarıyla projeye katkı sağladı. Stadın yeniden tahsisini almak ana hedeflerimiz arasında. Bu stadı bağırarak, kavga ederek alamayız. Stratejik davranıp, dengeleri korumalıyız. Çünkü stada talip bir takım daha var. Bu süreci iyi yönetmemiz lazım. Taraftarımızın biraz daha sakin olmasını istiyoruz. Yeri geldiğinde mücadelenin en büyüğünü vermeyi biliriz" diye konuştu.