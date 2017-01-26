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Altay'da defansa kart uyarısı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı Tekirdağspor maçına odaklanan Altay'da sarı kart sınırındaki futbolculara uyarı geldi. Cezalı olan sağ bek Necdet'in forma giyemeyeceği siyah beyazlı ekipte 3'er...

Altay'da defansa kart uyarısı
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü deplasmanda oynayacağı Tekirdağspor maçına odaklanan Altay'da sarı kart sınırındaki futbolculara uyarı geldi. Cezalı olan sağ bek Necdet'in forma giyemeyeceği siyah beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan stoperler Erhan ve Murat Türkkan ile sol bek Yiğit, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İzmir'deki Ankara Demirspor sınavında görev alamayacak.
Son 6 haftada 11 gol atıp 2 gol yiyerek başarılı bir savunma performansı sergileyen Altay'da teknik heyet defans kurgusunun bozulmasından endişe ediyor. Altay'da savunmacıların yanı sıra sakatlıktan çıkan sol kanat Furkan da ceza sınırında yer alıyor. Her futbolcuya her an ihtiyaç duyabileceklerini dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, "Gereksiz kart görmemeye özen göstermeliyiz" dedi.

       

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