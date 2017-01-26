Altay'da defansa kart uyarısı

Son 6 haftada 11 gol atıp 2 gol yiyerek başarılı bir savunma performansı sergileyen Altay'da teknik heyet defans kurgusunun bozulmasından endişe ediyor. Altay'da savunmacıların yanı sıra sakatlıktan çıkan sol kanat Furkan da ceza sınırında yer alıyor. Her futbolcuya her an ihtiyaç duyabileceklerini dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, "Gereksiz kart görmemeye özen göstermeliyiz" dedi.
Son 6 haftada 11 gol atıp 2 gol yiyerek başarılı bir savunma performansı sergileyen Altay'da teknik heyet defans kurgusunun bozulmasından endişe ediyor. Altay'da savunmacıların yanı sıra sakatlıktan çıkan sol kanat Furkan da ceza sınırında yer alıyor. Her futbolcuya her an ihtiyaç duyabileceklerini dile getiren teknik direktör Cüneyt Biçer, "Gereksiz kart görmemeye özen göstermeliyiz" dedi.