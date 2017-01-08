Altay'da çifte sancı

ALTAY'ın gol silahları forvet Hüsamettin ve sağ kanat Furkan'ın sakatlıkları ikinci yarı öncesi teknik heyeti düşündürüyor.

Kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının son 2 haftasında forma giyemeyen Furkan ile darbeye bağlı olarak sağ ayak bileğinden sakatlanan Hüsamettin, Antalya kampında takımdan ayrı çalışıyor. İki futbolcunun ikinci yarının ilk haftasına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Hüsamettin, siyah beyazlı formayla ilk devrede 8, Furkan ise 4 gol atarak takımın skor yükünü çekti. Devre arasına 4'te 4 yaparak giren Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, 14 Ocak'ta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçı öncesi, "Lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kaybetmeme alışkanlığımızı sürdürüp, kazanmaya meyilli futbol oynayacağız" diye konuştu.

FUTBOL OKULLARI ÇOŞTU

Altay, İstanbul’daki futbol okulu sayısını 7’ye çıkarıp, 13 il, 62 futbol okulu ve 7700 öğrenci ile rakamsal açıdan İzmir'de ilk sırayı alırken, Türkiye'de ise ilk 20'nin içine girdi. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'nün ardından Fatih ve Güngören'de iki futbol okulu daha açtı. Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık, Antrenörler Murat Hıracı ile Murat Onus İzmir'de bir araya gelip sözleşme imzaladı.

HENTBOLDA NAMAĞLUP LİDER

Kadınlar Hentbol 2'nci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Altay, zirveye damgasını vurdu. Siyah beyazlılar son olarak konuk ettiği Bolu Belediyespor’u 34-28 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. İzmir ekibi üst üste 6'ncı gamibiyetini elde etti. Altay, gelecek hafta Yalova Belediyespor deplasmanında ilk devreyi noktalayacak. FOTOĞRAFLI